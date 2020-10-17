Индия одобрила проведение в стране исследований российской вакцины от коронавируса

В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса, в их разработке страна сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) на проведение в Индии второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.

Компании договорились о партнерстве в сентябре. В рамках соглашений российский фонд обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy's после получения одобрения местного регулятора.

photo : press-service of Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

"В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность", – говорится в сообщении фонда.

В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Беларуси, ОАЭ и Венесуэле.

В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса. Компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.

Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,3 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 112 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллиона человек выздоровели.