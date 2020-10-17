Индия одобрила проведение в стране исследований российской вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) на проведение в Индии второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.
Компании договорились о партнерстве в сентябре. В рамках соглашений российский фонд обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy's после получения одобрения местного регулятора.
"В стране будут осуществлены многоцентровые, рандомизированные контролируемые исследования, которые будут включать испытания на безопасность и иммуногенность", – говорится в сообщении фонда.
В августе вакцина "Спутник V" производства НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения России, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире, созданной на базе аденовирусных векторов человека. РФПИ с партнерами также проводят клинические исследования в Беларуси, ОАЭ и Венесуэле.
В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса. Компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний препаратов Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медцентрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной Оксфордским университетом, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармкомпаниями, в том числе с AstraZeneca и Novavax.
Индия находится на втором после США месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 7,3 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 112 тысяч человек, лечение проходят около 826 тысяч, более 6,3 миллиона человек выздоровели.