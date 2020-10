Индия одобрила проведение в стране исследований российской вакцины от коронавируса

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и фармкомпания Dr. Reddy's получили одобрение Генерального контролера лекарственных средств (DCGI) на проведение в Индии второй-третьей фаз клинических исследований вакцины "Спутник V". Об этом пишет РИА Новости.

Компании договорились о партнерстве в сентябре. В рамках соглашений российский фонд обеспечит поставку 100 миллионов доз вакцины Dr. Reddy's после получения одобрения местного регулятора.