В Японии приступили к новому экспериментальному лечению рака

В ходе экспериментов 10 пациентам будут сделаны пересадки клеток, выращенных из искусственных многофункциональных клеток iPS

ТБИЛИСИ, 22 окт — Sputnik. В Японии стартовали клинические испытания по лечению рака головы и шеи посредством искусственно выращенных многофункциональных клеток iPS - в исследовании принимают участие ученые университета Тиба и Научно-исследовательского института RIKEN, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Поясняется, что в ходе экспериментов, в которых будут участвовать около 10 пациентов, им будет сделаны пересадки клеток, так называемых естественных киллеров NKT, выращенных из искусственных многофункциональных клеток iPS.

Первая пересадка состоялась неделю назад, пациент чувствует себя удовлетворительно. Для лечения были взяты естественные киллеры NKT у здорового человека, из них выращены iPS-клетки, из которых вновь были получены естественные киллеры NKT. По словам врачей, данные клетки играют важную роль в механизме иммунитета человека, в частности, они участвуют и в борьбе с раковыми опухолями. В отличие от обычных иммунных клеток, они действуют очень быстро, но их количество невелико.

Отмечается, что научный эксперимент продлится два года. За это время каждому пациенту будут сделаны три пересадки в общей сложности 50 миллионов клеток. В течение этого времени врачи будут наблюдать за состоянием опухоли и за ее размером. Лечение проводится на пациентах, уже испробовавших другие виды лечения - перенесших операцию или терапию.

Рак головы и шеи поражает полость рта, слизистую оболочку горла. Всего на него приходится около 5% онкологических заболеваний.

В 2006 году профессор университета Киото 44-летний Синъя Яманака впервые в мире получил стволовую клетку из обычной клетки кожи человека. Клетки получили название индуцированных плюрипотентных (искусственных многофункциональных) стволовых клеток-iPS.

В 2012 году Яманака удостоили Нобелевской премии. Открытие вызвало взрыв исследований в области регенеративной медицины.

Далее ученые научились и начали выращивать из них клетки сердечной мышцы, кишечника, поджелудочной железы, сетчатки глаза, крови, кожи, нервные клетки, яйцеклетку, клетки спермы и нефроны почки.

Примечательно, что первая на Земле операция с использованием искусственных многофункциональных клеток iPS была осуществлена в Японии в 2014 году. Тогда у 70-летней пациентки с тяжелым заболеванием сетчатки взяли клетки кожи, из которых вырастили искусственные стволовые клетки iPS. Из них затем были выращены клетки ретинального пигментного эпителия сетчатки, которые и были пересажены в процессе операции.



