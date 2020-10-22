Ученые поняли, как COVID-19 действует на нервную систему

В серьезном исследовании приняли участие шесть пациентов со средней или тяжелой формой протекания COVID-19, у которых отмечались признаки поражения головного мозга

ТБИЛИСИ, 22 окт - Sputnik. Центральная нервная система человека страдает больше от иммунного ответа организма, нежели от самого COVID-19. К такому выводу пришли ученые в Швеции, об их исследовании пишет журнал Neurology.

Дело в том, у пациентов с коронавирусом врачи часто наблюдают симптомы повреждения нервной системы. Речь идет о спутанности сознания, изменении личности и проблемах с памятью, которые служат признаками нарушения работы мозга.

По словам медиков, все эти симптомы обычно проявляются в острой фазе заболевания, у наиболее тяжелых больных, а также носят краткосрочный характер. До сегодняшнего дня оставалось неясным, способен ли коронавирус нового типа напрямую инфицировать мозг и центральную нервную систему.

Так вот шведские биологи и неврологи из Гетеборгского университета совместно с коллегами из Австрии и США осуществили исследования.

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В нем приняли участие шесть пациентов со средней или тяжелой формой протекания COVID-19, госпитализированных в Университетской академической больнице Сальгренска в Гетеборге. У всех пациентов отмечались признаки поражения головного мозга.

Далее исследователи взяли у них образцы спинномозговой жидкости. Эксперты изучили их на наличие биомаркеров, которые отражают реакцию мозга на инфекции.

Выяснилось, что у всех шести пациентов заметно повысились уровни маркеров воспаления — неоптерина и бета-2-микроглобулина, что, по мнению авторов, свидетельствует о значительной активации иммунных клеток головного мозга. В двух случаях также отметили повышение уровня светового нейрофиламента NfL — маркера, чувствительного к повреждению нервных клеток.

При этом, ученые не зарегистрировали маркеров повреждения гематоэнцефалического барьера, местного производства антител или повышенного количества лейкоцитов, которые обычно встречаются при вирусных инфекциях в центральной нервной системе. В спинномозговой жидкости также не обнаружили сам вирус SARS-CoV-2.

Авторы исследования подчеркивают, что пути поражения нервной системы при новой коронавирусной инфекции сильно отличаются от действия других вирусных инфекций, что требует выработки особых подходов к лечению.