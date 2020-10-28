Может ли коронавирус "накладываться" на грипп – ответ вирусолога

Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью, отметил эксперт

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Из-за масштабов пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, и две эти болезни могут "накладываться" друг на друга, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

По его словам, опасаться гриппа, возможно, стоит даже больше, чем коронавируса. Единственное, что от него есть надежная прививка. Однако прививаться нужно каждый год – и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета, объяснил Зверев.

Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью, отметил он. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе.

"В Америке во время обычного гриппа, в период подъема заболеваемости, умирает до 30-40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек", – рассказал Зверев.

Вирусолог уверен, что среди смертей от ковида были случаи, осложненные гриппом.

"Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус. Я думаю, его будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад. Обычно он идет с востока", – считает Зверев.

Сейчас страны "разобщены", границы закрыты, и эпидемия будет медленнее развиваться, заключил собеседник радио.