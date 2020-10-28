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Эпидемия коронавируса - мужчина в маске собирается подняться в автобус

Может ли коронавирус "накладываться" на грипп – ответ вирусолога

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1401)
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Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью, отметил эксперт

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Из-за масштабов пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, и две эти болезни могут "накладываться" друг на друга, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center
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По его словам, опасаться гриппа, возможно, стоит даже больше, чем коронавируса. Единственное, что от него есть надежная прививка. Однако прививаться нужно каждый год – и потому, что вирус гриппа все время меняется, и потому, что вакцина не дает продолжительного иммунитета, объяснил Зверев.

Грипп ни в коем случае нельзя списывать со счетов, это очень серьезное заболевание с достаточно высокой смертностью, отметил он. Для него характерны серьезные осложнения, те же тяжелые пневмонии, как и при коронавирусе.

"В Америке во время обычного гриппа, в период подъема заболеваемости, умирает до 30-40 тысяч человек. Это в основном люди с какой-то хроникой, как и при ковиде. Умирают диабетики, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями почек", – рассказал Зверев.

Вирусолог уверен, что среди смертей от ковида были случаи, осложненные гриппом.

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© photo: Sputnik / Nikolai Khizhnyak
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"Никто не знает, потому что не ставили лабораторный диагноз. Не может быть, что за целый год не зарегистрированы случаи заболеваемости гриппом. Грипп накладывается на коронавирус. Я думаю, его будет меньше, чем обычно бывает, чем два-три года назад. Обычно он идет с востока", – считает Зверев.

Сейчас страны "разобщены", границы закрыты, и эпидемия будет медленнее развиваться, заключил собеседник радио.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1401)
Теги:
Грипп, Коронавирус COVID-2019


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