Может ли коронавирус "накладываться" на грипп – ответ вирусолога

ТБИЛИСИ, 28 окт — Sputnik. Из-за масштабов пандемии коронавируса многие забыли про грипп – не менее опасное вирусное респираторное заболевание, и две эти болезни могут "накладываться" друг на друга, рассказал в интервью радио Sputnik академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова Виталий Зверев.

photo: courtesy of RDIF and the Gamaleya Center