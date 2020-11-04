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Специалист работает в российской мобильной лаборатории для диагностики COVID-19 в Ереване

В России нашли способ выявлять следы коронавируса на упаковках

© photo: Sputnik / Andranik Kazaryan
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1427)
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201104/249919059/V-Rossii-nashli-sposob-vyyavlyat-sledy-koronavirusa-na-upakovkakh.html

Методика выявления следов генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах и контейнерах поможет обеспечить безопасность экспорта и импорта товаров

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Научно-исследовательский центр Россельхознадзора нашел способ выявлять следы генов возбудителя COVID-19 на продукции и упаковочных материалах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

Медик в лаборатории
© CC0 / Pixabay
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"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ") разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)", – сообщается в пресс-релизе.

Методика выявления следов генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды поможет гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России.

В разработанных рекомендациях рассчитано количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб. Для проведения исследований необходимо обращаться непосредственно в учреждение, указывается в сообщении.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1427)
Теги:
Россия, Коронавирус COVID-2019


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