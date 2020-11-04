В России нашли способ выявлять следы коронавируса на упаковках

Методика выявления следов генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах и контейнерах поможет обеспечить безопасность экспорта и импорта товаров

ТБИЛИСИ, 4 ноя - Sputnik. Научно-исследовательский центр Россельхознадзора нашел способ выявлять следы генов возбудителя COVID-19 на продукции и упаковочных материалах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Россельхознадзор.

"Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ "Всероссийский государственный Центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (ФГБУ "ВГНКИ") разработана и утверждена методика для выявления следов двух генов коронавируса SARS-CoV-2 в образцах внешней среды, соответствующая рекомендациям Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)", – сообщается в пресс-релизе.

Методика выявления следов генов коронавируса на продукции, упаковочных материалах, контейнерах и других образцах внешней среды поможет гарантировать безопасность грузов, экспортируемых из России.

В разработанных рекомендациях рассчитано количество смывов, которое следует взять от общего объема партии проверяемой продукции. Кроме того, методические рекомендации позволят определить возможность отбора сборных проб. Для проведения исследований необходимо обращаться непосредственно в учреждение, указывается в сообщении.