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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Арабские ученые создали самую точную 3D-модель коронавируса

© photo: AFP 2020 / HO
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201111/249997299/Arabskie-uchenye-sozdali-samuyu-tochnuyu-3D-model-koronavirusa.html

Эксперты уверены, что их модель позволит исследовать ранее неизученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. У клетки коронавируса, который почти год бушует на Земле и уносит жизни сотни тысяч людей ежедневно, отныне существует самая точная 3D-модель – ее создали ученые университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.

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© AP Photo / Antonio Calanni
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Как отмечается на сайте учреждения, для разработки модели использовались кадры, сделанные с помощью микроскопа и базы банных белков.

Как говорят ученые, их разработка демонстрирует современную структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявляет детали, которые ранее было невозможно увидеть.

"Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране", – говорит один из авторов исследования Нган Нгуен.

Эксперты склонны верить в то, что их модель позволит исследовать ранее неизученные аспекты вируса и ускорить создание лекарств от COVID-19.



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