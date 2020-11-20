Опасный астероид рекордно приблизился к Земле

Космический объект совершил полет ниже орбиты МКС – это произошло на расстоянии 345 километров над Землей

ТБИЛИСИ, 20 ноя — Sputnik. Астрономы зафиксировали астероид VT4, установивший новый рекорд по сближению с Землей – небесное тело диаметром пять-десять метров 13 ноября пролетело над южной частью Тихого океана недалеко от островов Питкэрн, пишет Universe Today.

На следующий день, приблизительно спустя 15 минут после сближения с планетой, его зафиксировали телескопы системы ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) на Гавайях.

По наблюдениям астрономов, космический объект совершил полет ниже орбиты МКС – это произошло на расстоянии 345 километров над Землей. Таким образом, он побил установленный в августе рекорд, когда астероид 2020 QG приблизился к нашей планете на три тысячи километров.

Сообщается, что сближение с Землей изменило параметры орбиты астероида. Небесное тело перешло с 549-дневной орбиты вокруг Солнца, с наклоном 13 градусов относительно плоскости эклиптики, на 315-дневную орбиту с наклоном 10,2 градуса. Так, 2020 VT4 перешел из группы Аполлонов в группу Атонов, а его перигелий теперь находится внутри орбиты Венеры.