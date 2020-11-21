Медики рассказали, когда зараженный коронавирусом наиболее опасен для других

В некоторых случаях жизнеспособный вирус может выделяться у человека до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19 – до 90 дней

ТБИЛИСИ, 21 ноя — Sputnik. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с "Российской газетой" рассказала, когда зараженный коронавирусом человек представляет наибольшую опасность для других. Об этом пишет РИА Новости.

По словам эксперта, концентрация COVID-19 в верхних дыхательных путях может быть высокой за два-три дня до того, как появятся характерные признаки инфекции – например, кашель или потеря обоняния. Этого достаточно для заражения других людей. Именно высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является главным признаком заразности.

Заболевшие могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения. Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы COVID-19. При среднетяжелой и тяжелой формах этот период увеличивается и может достигать трех недель.

В некоторых случаях, например, если у заболевшего угнетенный иммунитет, то жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, – до 90 дней. По некоторым данным, как уточнила специалист, этот срок может достигать 105 дней.

Поэтому, как подытожила Пшеничная, переболевший коронавирусом человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.

В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 56,6 миллиона случаев заболевания, а умерли не менее 1,3 миллиона человек. Больше всего заболевших, согласно статистике университета Джонса Хопкинса, выявлено в США, Индии, Бразилии и Франции.