Второй анализ российской вакцины от коронавируса показал ее эффективность выше 95%

В настоящий момент в третьей фазе исследования вакцины "Спутник V" в России принимают участие 40 тысяч добровольцев

ТБИЛИСИ, 24 ноя — Sputnik. Второй промежуточный анализ данных клинического исследования российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" показал эффективность в 91,4% на 28 день после первой инъекции, и выше 95% – на 42 день после первой инъекции, сообщается на официальном сайте вакцины.

Таким образом, через неделю после получения второй инфекции, эффективность вакцины составляет 91,4%, а через 21 день – выше 95%

"Результаты второго промежуточного анализа вакцины "Спутник V" соответствуют нашим ожиданиям и прогнозам. Демонстрация высокой эффективности вакцины является важным признаком формирования стабильного иммунитета к коронавирусной инфекции у участников исследования", – заявил заместитель директора НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

Он предположил, что на последующих промежуточных этапах "Спутник V" продемонстрирует позитивные показатели, что, в свою очередь, приблизит завершение исследований и начало массовой вакцинации россиян.

"В ходе испытаний (на 24 ноября) специалистами по-прежнему не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. Наблюдение за состоянием участников продолжается", – также отмечается в сообщении.

В сообщении уточняется, что у части вакцинированных наблюдались кратковременные нежелательные явления, такие как боль в месте введения вакцины, гриппоподобный синдром, включающий повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головную боль. В ходе клинического исследования осуществляется постоянное наблюдение за безопасностью применения вакцины и информация анализируется независимым комитетом по мониторингу данных (НКМД) при участии ведущих российских ученых.

Расчет проводился на основе анализа данных по 18 794 добровольцам, получившим первую и вторую инъекцию вакцины "Спутник V" или плацебо.

Согласно протоколу третьей фазы исследований вакцины "Спутник V", ее промежуточная эффективность рассчитывается в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках – по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания COVID-19 среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину. Второй промежуточный анализ эффективности применения вакцины "Спутник V" был осуществлен на основе распределения 39 подтвержденных случаев, выявленных в группе плацебо (31 случай) и в группе, получавшей вакцину (восемь случаев). При этом соотношение группы плацебо к вакицинированной группе составляет 1 к 3.

В настоящий момент в третьей фазе исследования вакцины "Спутник V" в России принимают участие 40 тысяч добровольцев, из них первой инъекцией вакцинировано более 22 тысяч добровольцев и более 19 тысяч добровольцев – первой и второй инъекцией.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

"Спутник V" входит в число 10 разрабатываемых в мире вакцин в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые наиболее близки к окончанию третьей фазы клинических испытаний и к началу массового производства. Россия направила в ВОЗ ходатайство об ускоренной регистрации и переквалификации вакцины.

В конце сентября российский научный центр "Вектор" завершил клинические испытания вакцины от SARS-CoV-2. Вакцина от "Вектора" под названием "ЭпиВакКорона" стала второй российской вакциной от коронавируса.

Также продолжается работа по созданию живой вакцины от Центра исследований и разработке иммунобиологических препаратов Российской академии наук имени Чумакова.