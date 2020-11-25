Ученые обнаружили новый способ не стареть

Пока исследования провели на мухах, но ученые утверждают, что схожее действие этот белок может оказывать на процессы старения и в организме человека

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мутированный белок сестрин может увеличить длительность жизни, считают ученые из Института биологии старения имени Макса Планка. Подробно об их исследовании пишет портал phys.org.

Исследователи провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.

"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", – отметила один из авторов работы Линда Патридж.

Обнаружилось, что мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по мнению ученых, наоборот, ускоряет этот процесс.

Между тем, увеличение этого белка в стволовых клетках кишечника мух увеличило продолжительность их жизни аж на десять процентов.

Ученые уверены, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, но для подтверждения этой гипотезы нужны дальнейшие научные исследования.