16:03 25 Ноября 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9447
  • 100 RUB4.3629
  • USD3.3193
Поиск
Сотрудник лаборатории

Ученые обнаружили новый способ не стареть

© CC0 / Pixabay
Наука
Получить короткую ссылку
7110
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/19/250158587.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201125/250158048/Uchenye-obnaruzhili-novyy-sposob-ne-staret.html

Пока исследования провели на мухах, но ученые утверждают, что схожее действие этот белок может оказывать на процессы старения и в организме человека

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Мутированный белок сестрин может увеличить длительность жизни, считают ученые из Института биологии старения имени Макса Планка. Подробно об их исследовании пишет портал phys.org.

Гигиенические товары на полках в аптеке
© CC0 / Pixabay
Женщины в Шотландии теперь по закону будут получать гигиенические товары бесплатно

Исследователи провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.

"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", – отметила один из авторов работы Линда Патридж.

Обнаружилось, что мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по мнению ученых, наоборот, ускоряет этот процесс.

Между тем, увеличение этого белка в стволовых клетках кишечника мух увеличило продолжительность их жизни аж на десять процентов.

Ученые уверены, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, но для подтверждения этой гипотезы нужны дальнейшие научные исследования.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Снимок Where life begins and love never ends бразильского фотографа Giovani Dressler, ставший финалистом конкурса Agora's #BestPhotoOf2020 Award
Лучшие фото 2020 года по версии Agora Awards
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео
Работы на годы вперед: российские саперы в Нагорном Карабахе - видео
Второй тур парламентских выбора в Грузии: предварительные итоги
Второй тур парламентских выборов в Грузии: предварительные итоги
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться