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Пандемия коронавируса COVID - 19. Жители Лондона, Великобритания, в масках

Австралийские ученые выяснили, где и почему может возникнуть новая пандемия

© AP Photo / Matt Dunham
Наука
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Развитые страны хоть и не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, но и они требуют пристального внимания, отметили специалисты

ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Группа исследователей из Сиднейского университета решила выяснить, где взаимодействие людей с дикой природой чревато пагубными последствиями для человечества, которые могут привести к следующей пандемии, если не будут приняты превентивные меры. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

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Для этого ученые проанализировали экологические, социальные и экономические факторы, которые могут повлиять на распространение заболеваний, в том числе центральное воздушное сообщение.

Так, почти половина самых связанных между собой городов мира находится в зонах с высокой степенью антропогенного воздействия на дикую природу. Более того, от 14% до 20% этих городов имеют плохую инфраструктуру здравоохранения. Это означает, что если появится некая новая инфекция, ее, скорее всего, сначала даже не смогут зарегистрировать.

В зоне наибольшего риска оказались регионы Африки к югу от Сахары, Южная Азия и Юго-Восточная Азия, а также западное побережье Латинской Америки.

Руководитель группы исследователей, доктор Майкл Уолш отметил, что страны с высоким уровнем дохода хоть и не так широко представлены в зоне наибольшего риска из-за лучшей инфраструктуры здравоохранения, они тем не менее требуют пристального внимания из-за чрезвычайно сильного давления на дикую природу.

"С помощью полученных данных люди смогут разрабатывать системы, включающие улучшение инфраструктуры здравоохранения, безопасное животноводство, сохранение среды обитания диких животных, а также контроль перемещений через крупные транспортные узлы для предотвращения следующей пандемии", - подчеркнул он.

Теги:
Ученые


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