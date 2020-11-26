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В России задумались об отказе от участия в работе МКС

© photo : Roscosmos / Ivan Vagner
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Вместо этого предлагается запустить национальный проект в виде Российской орбитальной служебной станции

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Оператор российского сегмента МКС РКК "Энергия" предложил отказаться от дальнейшего участия в программе, так как все больше элементов станции выходит из строя. Об этом пишет РИА Новости.

Всего в программе МКС участвуют 15 членов, из которых пять – основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строить станцию начали в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000-го. Ее планировали использовать до 2015 года, но затем дважды срок работы продлевали: до 2020-го и 2024-го. Теперь стороны обсуждают возможность эксплуатации МКС до 2028-2030 годов.

Запуск ракеты-носителя. Архивное фото
© photo: Sputnik / Sergey Mamontov
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"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", — заявил на Совете РАН по космосу первый заместитель гендиректора "Энергии" Владимир Соловьев.

По данным корпорации, будущие траты России на работу Международной космической станции оценивают в 10-15 миллиардов рублей (предположительно, в год) и они "слишком велики".

Во время заседания Соловьев также представил облик новой Российской орбитальной служебной станции (РОСС) с открытой архитектурой и неограниченным сроком эксплуатации "за счет заменяемости модулей". Согласно планам, она будет состоять из трех-семи модулей, в которых смогут разместиться от двух до четырех человек. Для снижения расходов на содержание станции ее хотят сделать автономной. Начать выводить РОСС предлагают после 2024 года — точные сроки неизвестны.

В "Роскосмосе", в свою очередь, сообщили, что приступить к переговорам с партнерами по МКС о судьбе станции собираются в следующем году.

Темы:
Новости из России (1474)
Теги:
Россия, МКС


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