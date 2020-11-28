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Британский врач рассказал, как избежать облысения

© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201128/250191734/Britanskiy-vrach-rasskazal-kak-izbezhat-oblyseniya.html

Причина того, что волосы перестают нормально расти и начинают выпадать, – недостаток в организме определенных витаминов, из-за чего волосы недополучают кислород

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Чтобы избежать облысения и обеспечить нормальный рост волос, человеку нужно достаточное количество витамина B12, пишет издание Express со ссылкой на британского трихолога Филиппа Кингсли. Об этом сообщает РИА Новости.

Полысевший мужчина средних лет
© CC0 / Pixabay
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В частности, этот витамин помогает образованию красных кровяных телец, которые доставляют кислород к тканям, включая волосяные фолликулы, отметил специалист. В случае недостатка в организме витамина B12 волосы недополучают кислород, перестают нормально расти и начинают выпадать.

Хорошими источниками витамина B12 для человека являются говяжья, свиная и куриная печень, мясо и молоко жвачных животных, рыба, а также ферментированные молочные продукты, такие как сыр и йогурт. Тем не менее при кулинарном приготовлении мяса (за исключением вакуумной обработки) значительное количество витамина разрушается, отметил он.

Диетолог Райан Раман, в свою очередь, назвал продукты, употребление которых способно замедлить выпадение волос. По его словам, особую пользу в себе несет авокадо.

Для предотвращения облысения диетолог также посоветовал добавить в рацион батат. Этот овощ – ценный источник бета-каротина и способен ускорить рост волос, подчеркнул он.

Теги:
Ученые


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