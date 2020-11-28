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Китай стал на шаг ближе к успеху первой за 44 года исторической миссии на Луну

© AP Photo / Guo Cheng/Xinhua
Наука
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Китайский аппарат отправился за грунтом Луны, и в случае успеха КНР станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию

ТБИЛИСИ, 28 ноя — Sputnik. Китайский возвращаемый космический аппарат "Чанъэ-5" в субботу успешно вышел на орбиту естественного спутника Земли после почти 112 часов полета, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны. Об этом пишет РИА Новости.

Ракета Long March-5 Y5 с лунным зондом Chang'e-5 взлетает с космодрома Вэньчан, Китай
© REUTERS / Tingshu Wang
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Китай запустил "Чанъэ-5" утром 24 ноября. Аппарат должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около двух килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

"Аппарат "Чанъэ-5", пролетев около 112 часов к Луне, успешно запустил двигатель 3000N на расстоянии около 400 километров от естественного спутника Земли, который проработал в нормальном режиме примерно 17 минут, после чего выключился. Зонд "Чанъэ-5" штатно осуществил окололунное торможение и успешно вышел на орбиту Луны", – говорится в сообщении.

За время своего полета аппарат совершил две коррекции орбиты. Далее посадочный модуль и модуль для взлета с поверхности Луны отделятся от орбитального и возвращаемого модулей, осуществят мягкую посадку на видимой стороне Луны и в соответствии с планом приступят к работам по сбору лунного грунта.

Теги:
Луна, Китай


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