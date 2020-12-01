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Вспышки на солнце

Ученые выяснили, когда потухнет Солнце

© CC0 / Pixabay
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201201/250218424/Uchenye-vyyasnili-kogda-potukhnet-Solntse.html

Исследователям из трех университетов удалось узнать, что станет с планетами системы, когда Солнце превратится в красного гиганта, а потом в белого карлика

ТБИЛИС, 1 дек – Sputnik. Ученые-астрономы сразу из трех вузов США посредством компьютерного моделирования выяснили, когда перестанет существовать Солнечная система. О результатах их исследования пишет издание The Astronomical Journal.

Изображение планеты Юпитер
© photo : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill
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Над работой трудились исследователи из Калифорнийского университета, Калифорнийского технологического института и Мичиганского университета.

Астрономы благодаря цифровой модели сумели узнать, что станет с планетами системы, когда Солнце превратится сначала в красного гиганта, поглотив ближние планеты, в том числе Землю, а потом в белого карлика, потеряв при этом половину своей массы.

Как объясняют ученые, из-за уменьшения массы Солнца орбиты планет-гигантов значительно расширятся и станут нестабильными. Это, в свою очередь, приведет к "расшатыванию" системы. Так в течение 30 миллиардов лет ее покинут Юпитер и Сатурн, а в следующие 100 миллиардов – остальные "выжившие" планеты.

То есть, Солнечная система, по расчетам ученых, перестанет существовать именно через 100 миллиардов лет. К слову, эта цифра куда меньше, чем предполагалось ранее.



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