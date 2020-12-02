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Клетка коронавируса под микроскопом

Коронавирус был в США еще до его обнаружения в Китае, заявили ученые

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1523)
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Теперь ученые хотят связаться с теми людьми, у которых был обнаружен коронавирус раньше всего, и изучить эти случаи подробнее

ТБИЛИСИ, 2 дек – Sputnik. Исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что у некоторых жителей страны COVID-19 был еще до того, как в Китае объявили о появлении нового вируса. Статья опубликована в журнале Clinical Infectious Diseases.

В декабре 2019 года Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). В США первый подтвержденный случай COVID-19 был зарегистрирован 20 января 2020 года у жителя штата Вашингтон, недавно прибывшего из Китая.

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© AP Photo / Jens Buettner
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Исследователи из CDC решили провести ретроспективное исследование образцов крови, собранных у жителей США в декабре 2019 года. Всего они проанализировали более 7 000 донорских образцов крови, собранных в девяти штатах в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020 года. Из них 106 образцов дали положительный результат на антитела против SARS-CoV-2.

Авторы провели дополнительные тесты, чтобы исключить перекрестную реактивность антител к другим вирусам и установили, что обнаруженные антитела специфичны именно к SARS-CoV-2. Даже с учетом возможных ложноположительных тестов, можно с уверенностью говорить, что к началу декабря вирус уже находился на территории США, отмечают ученые.

Авторы также отмечают, что дизайн исследования не позволяет установить, где и когда заразились коронавирусом носители антител. Возможно, это были люди, недавно вернувшиеся из Китая. Существуют данные, что вирус циркулировал в Китае еще в ноябре 2019 года.

Ретроспективные исследования, проведенные ранее во Франции и Италии, также обнаружили антитела против SARS-CoV-2 в образцах крови, собранных у жителей этих стран в начале декабря 2019 года.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1523)
Теги:
США, Ученые, Китай, Коронавирус COVID-2019


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