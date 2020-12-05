Ученые доказали неэффективность противовирусных препаратов при COVID-19

Исследование было проведено по сотне больниц 30 стран мира, однако нигде лечение противовирусными препаратами не снижало смертность от коронавируса

ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Противовирусные препараты не влияют на тяжесть заболевания и смертность при COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine. Об этом пишет РИА Новости.

Группа ученых проанализировала данные 11 330 взрослых пациентов с COVID-19 в 405 больницах 30 стран мира и методы их лечения, в том числе получение противовирусных препаратов – ремдесивира, гидроксихлорохина, лопинавира и интерферона бета-1а. Всего было зарегистрировано 1 253 смертельных случая. За 28 дней смертность составила 11,8%.

Выяснилось, что по сравнению с контрольными группами коэффициент смертности при приеме ремдесивира составил 0,95, гидроксихлорохина – 1,19, лопановира – 1,00, интерферона – 1,16. Таким образом, применение препаратов практически не дало результатов.

По мнению ученых, полученные ими данные опровергают мнение о том, что применение противовирусных средств может снизить смертность, начало искусственной вентиляции легких или продолжительность госпитализации.