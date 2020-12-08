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Ученые получили с помощью тропических растений препарат против рака легких

© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201208/250276398/Uchenye-poluchili-s-pomoschyu-tropicheskikh-rasteniy-preparat-protiv-raka-legkikh-.html

Ученым удалось получить наностержни для лечения рака легких, не используя токсичные вещества, а с помощью экстракта из листьев растения, растущего во влажных тропических лесах Индии

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Наностержни оксида цинка, которые способны блокировать рост раковых клеток, смогли получить ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") в составе международной группы исследователей, пишет РИА Новости.

Эксперты уверяют, что созданные наностержни уникальны, поскольку получены без участия токсичных веществ с помощью экстракта из листьев тропического растения. Результаты исследования опубликованы в журнале JOM.

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То есть ученым удалось получить наностержни для лечения рака легких из ацетата цинка, не используя токсичные вещества, с помощью экстракта из листьев растения Cyrtrandroemia nicobarica, растущего во влажных тропических лесах Андаманских и Никобарских островов в Индии.

Специалисты отмечают, что сегодня наностержни оксида цинка (ZnO NR) активно используют в лечении различных заболеваний: с их помощью можно ввести лекарства в больные органы человека и получить изображение пораженных участков организма. Они обладают антибактериальным действием и особенно эффективно подавляют рост раковых клеток, повреждая их клеточную мембрану.

Сегодня для получения ZnO NR, по словам ученых, используют трудоемкие методы и дорогостоящее оборудование. Кроме того, в процессе создания участвуют токсичные химические вещества. Поэтому в последнее время активно развивается направление зеленого синтеза с использованием растений, грибков и бактерий.

"Мы провели лабораторные испытания и подтвердили нетоксичность образцов. После этого специальные анализы показали подавляющую активность наностержней против раковых клеток в легких человека: они вызывают окислительный стресс, повреждающий ДНК и ведущий к апоптозу – гибели раковых клеток", – объяснил доцент кафедры физического материаловедения НИТУ "МИСиС" Михаил Горшенков.

По его словам, растение Cyrtrandroemia nicobarica принадлежит к семейству Gesneriaceae и впервые было обнаружено на Андаманских и Никобарских островах. Его медицинское применение до сих пор не было известно. Однако, как рассказывают исследователи, никобарцы и другие местные племена используют растение для лечения укусов скорпиона, кожной аллергии и заживления ран.

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Далее для создания нетоксичных наностержней экстракт листьев Cyrtrandroemia nicobarica решили смешать с ацетатом цинка. Полученный раствор держали в магнитной мешалке в течение двух часов, а после дали ему отстояться до выпадения прозрачного белого осадка. Осажденный раствор центрифугировали при 6 000 оборотах в минуту для получения суспензии, образец которой разбавляли деионизированной водой. Суспензию сушили при 80°C, чтобы получить порошок чистого ZnO NR.

Как считают эксперты, благодаря исследованию подтвердилось, что целевое лечение рака легких на основе нанотехнологий возможно с использованием нетоксичных наностержней ZnO, образованных на основе выбранного растительного экстракта.

В масштабном научном проекте участвовали специалисты Колледжа искусств и наук К. С. Рангасами (Тамилнад, Индия) и Сеульского национального университета науки и технологии (Республика Корея).



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