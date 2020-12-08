Земля на сутки погрузится в плазму из-за мощной вспышки на Солнце

Неделю назад в этой же группе солнечных пятен произошла самая мощная вспышка за последние три года, однако в тот день активная область находилась на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю

ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Земля на сутки погрузится в облако плазмы, выброшенной с Солнца во время мощной вспышки, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

"Первые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Причиной станут массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря во время произошедшей здесь вспышки и в настоящее время распространяющиеся по направлению к Земле", — говорится в сообщении.

Первые облака солнечной плазмы придут в околоземное пространство в ночь на 9 декабря, а основное ядро выброса достигнет орбиты Земли ближе к полуночи. Всего планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток, до середины 10 декабря.

Это приведет к резкому росту радиационной нагрузки на космические средства, а также к колебаниям магнитного поля у поверхности Земли.

Отмечается, что солнечный взрыв произошел в группе солнечных пятен, где неделю назад зафиксировали вспышку среднего класса, ставшей крупнейшей за последние три года. Однако в тот момент активная область находилась на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю.

Последняя вспышка, произошедшая на Солнце, относится к классу С — минимальному. До среднего класса М ей не хватило трети мощности.

"Можно отметить, что рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз", — говорится в сообщении.