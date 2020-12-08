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Эверест

Эверест немного подрос: Китай и Непал провели новый обмер горы

© CC BY 2.0 / Michael Goodine / Mount Everest
Наука
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Sputnik Грузия
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Китай и Непал пришли к единому мнению, что Эверест стал немного выше – высота горы увеличилась на 86 сантиметров

ТБИЛИСИ, 8 дек – Sputnik. Руководители министерств иностранных дел Китая и Непала на совместной пресс-конференции назвали новую высоту горы Эверест.

Вид на гору Эверест (Джомолунгма)
© photo: Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Решение измерить заново Джомолунгму страны приняли год назад – после того, как некоторые ученые предположили, что гора могла стать ниже после землетрясения 2015 года. Тогда Непал и КНР разошлись во мнениях по поводу высоты Эвереста: в Китае объявили, что она составляет 8844,04 метра, тогда как общепризнанная цифра – 8848 метров. Из-за этого две страны не могли подписать протокол о границе.

"Основываясь на данных исследовательских департаментов, для меня большая честь объявить о новой высоте горы – 8848,86 метра", – заявил глава непальского МИД Прадип Кумар Гьявали.



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