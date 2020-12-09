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Пандемия коронавируса COVID-19 . Лаборатория по тестированию на вирус в Дели , Индия

В Индии назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни

© AP Photo / Yirmiyan Arthur
Наука
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже присоединились к изучению неизвестной болезни

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Причиной неизвестной болезни в южном индийском штате Андхра-Прадеш может быть отравление свинцом и никелем, следы которых найдены в воде и молоке, сообщила канцелярия главного министра штата. Об этом пишет РИА Новости.

Вспышка неизвестного заболевания в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. Среди симптомов болезни – приступы эпилепсии в течение трех-пяти минут, потеря памяти в течение нескольких минут, внезапные обмороки, головная боль и боль в спине.

Пандемия коронавируса COVID 19 - жители Индии в масках
© AP Photo / Altaf Qadri
Эксперты ВОЗ приступили к изучению неизвестной болезни в Индии

"Полная информация о том, что спровоцировало загадочную болезнь, станет известна только после того, как центральные ведомства представят свои отчеты. В первую очередь было установлено, что причиной вспышки является свинец", – отметил замглавы штата по вопросам здравоохранения Алла Кали Кришна Шринивас.

Вместе с тем в отчете отмечается, что это предварительные данные и необходимо дождаться результатов дополнительных исследований.

"Индийским Институтом химической технологии и другими институтами проводятся дополнительные исследования, и результаты ожидаются в ближайшее время. Главный министр поручил властям провести тщательное расследование содержания тяжелых металлов в организме пациентов и постоянно контролировать процесс лечения", – говорится в сообщении канцелярии.

По данным местных органов здравоохранения, всего пострадали 505 человек, более 370 выздоровели, еще 120 остаются в больницах. Помимо этого, 19 человек были направлены в крупные города штата Виджаявада и Гунтура для получения более серьезной медицинской помощи.

Как отмечают местные СМИ, округ Западный Годавари, столицей которого является Элуру, испытывает проблемы с питьевой водой. Округ является крупнейшим экспортером риса в штате Андхра-Прадеш, и его система орошения была заложена легендарным британским инженером сэром Артуром Коттоном более века назад.

Теги:
Индия


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