Ученые создали технологию высокоскоростной наноПЦР-диагностики COVID-19

Метод ПЦР достаточно точный, но сейчас реализовать его можно только в централизованном учреждении, оснащенном громоздкими приборами, и на это уходит около двух часов

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Корейские ученые разработали метод высокоскоростного ПЦР-тестирования, которой позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте, следует из статьи в журнале Nature Biomedical Engineering. Об этом пишет РИА Новости.

В настоящее время основной метод тестирования на COVID-19 – ПЦР. Он достаточно точный, но реализовать его можно только в централизованном учреждении, оснащенном громоздкими приборами, и на весь цикл анализа требуется от одного до двух часов. В случае если пробы были взяты в обычной поликлинике, их необходимо отправить в лабораторию в холодильной камере, и результат возвращается только через один-два дня.

Южнокорейские исследователи разработали новую технологию, названную ими "наноПЦР", которая позволяет получать результаты на месте. При этом ее точность не уступает традиционному методу ПЦР.

Главный элемент нового теста – магнитоплазмонная наночастица (MPN), которая состоит из магнитного материала в ядре и золотой оболочки, проявляет плазмонные свойства — способности преобразовывать световую энергию в тепловую. Этот эффект помогает сократить этап термоциклирования ПЦР с 1-2 часов до 11 минут.

Чувствительность наноПЦР-теста даже выше, чем у ОТ-ПЦР. Он способен обнаружить очень небольшое количество генов РНК вируса – около 3 копий на микролитр.

Миниатюрный размер компонентов, в свою очередь, обеспечивает портативность прибора.

Исследователи протестировали новый метод в клинических условиях в больнице Национального университета Чоннам. Из 150 проб прибор точно диагностировал 75 положительных и 75 отрицательных. При этом не были ни одного ложноотрицательного или ложноположительного результата.

В настоящее время ученые дорабатывают прибор, чтобы начать его производство.