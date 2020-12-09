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На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус SARS-CoV-2, появляющийся на поверхности клеток. Он вызывает COVID-19

Ученые создали технологию высокоскоростной наноПЦР-диагностики COVID-19

© AP Photo / NIAID-RML
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1549)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201209/250294402/Uchenye-sozdali-tekhnologiyu-vysokoskorostnoy-nanoPTsR-diagnostiki-COVID-19.html

Метод ПЦР достаточно точный, но сейчас реализовать его можно только в централизованном учреждении, оснащенном громоздкими приборами, и на это уходит около двух часов

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Корейские ученые разработали метод высокоскоростного ПЦР-тестирования, которой позволяет точно диагностировать COVID-19 менее чем за 20 минут непосредственно на месте, следует из статьи в журнале Nature Biomedical Engineering. Об этом пишет РИА Новости.

Мандарин на тарелке
© CC BY 2.0 / Kevin Gong / Mandarin
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В настоящее время основной метод тестирования на COVID-19 – ПЦР. Он достаточно точный, но реализовать его можно только в централизованном учреждении, оснащенном громоздкими приборами, и на весь цикл анализа требуется от одного до двух часов. В случае если пробы были взяты в обычной поликлинике, их необходимо отправить в лабораторию в холодильной камере, и результат возвращается только через один-два дня.

Южнокорейские исследователи разработали новую технологию, названную ими "наноПЦР", которая позволяет получать результаты на месте. При этом ее точность не уступает традиционному методу ПЦР.

Главный элемент нового теста – магнитоплазмонная наночастица (MPN), которая состоит из магнитного материала в ядре и золотой оболочки, проявляет плазмонные свойства — способности преобразовывать световую энергию в тепловую. Этот эффект помогает сократить этап термоциклирования ПЦР с 1-2 часов до 11 минут.

Чувствительность наноПЦР-теста даже выше, чем у ОТ-ПЦР. Он способен обнаружить очень небольшое количество генов РНК вируса – около 3 копий на микролитр.

© photo: Sputnik / Dmitry Parshin
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Миниатюрный размер компонентов, в свою очередь, обеспечивает портативность прибора.

Исследователи протестировали новый метод в клинических условиях в больнице Национального университета Чоннам. Из 150 проб прибор точно диагностировал 75 положительных и 75 отрицательных. При этом не были ни одного ложноотрицательного или ложноположительного результата.

В настоящее время ученые дорабатывают прибор, чтобы начать его производство.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1549)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Ученые


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