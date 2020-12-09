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Высотные постройки в курортном городе Батуми

В ООН рассказали, как изменится средняя температура на планете к концу столетия

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201209/250295288/V-OON-rasskazali-kak-izmenitsya-srednyaya-temperatura-na-planete-k-kontsu-stoletiya.html

Примерно две трети общемировых выбросов связаны с частными домохозяйствами из-за их модели потребления и люди должны изменить свое потребительское поведение, утверждают в ООН

ТБИЛИСИ, 9 дек — Sputnik. Средняя температура на планете до конца столетия может вырасти более чем на 3°C, говорится в отчете программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Согласно отчету, ограничения по всему миру, вызванные пандемией коронавируса, приведут к снижению выбросов углекислого газа в 2020 году на 7%. Однако ожидаемое сокращение выбросов в 2020 году приведет к сокращению глобального потепления только на 0,01°C к 2050 году, сказано в сообщении.

"В целом мы движемся к тому, чтобы к концу этого столетия в мире стало теплее на 3,2°C даже при полной реализации условий, определяемых в соответствии с Парижским соглашением", – приводятся слова исполнительного директора ЮНЕП Ингер Андерсен.

Она также сообщила, что выбросы парниковых газов достигли максимума в 2019 году, а текущий год станет самым теплым за всю историю наблюдений.

Лед на озере Байкал
© photo: Sputnik / Kirill Shipitsin
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"Лесные пожары, штормы и засухи продолжают сеять хаос, в то время как ледники тают с беспрецедентной скоростью", – добавила Андерсен.

Отмечается, что с 2010 года глобальный объем выбросов парниковых газов увеличивался в среднем на 1,4% в год, а в 2019 году в связи со значительным увеличением количества лесных пожаров этот показатель более быстрыми темпами дошел до 2,6%.

При условии, что правительства стран инвестируют средства в меры адаптации к изменению климата в рамках восстановления после пандемии и закрепят обязательства о "нулевых" уровнях выбросов, получится приблизить мир к достижению цели в 2°C, поставленной в рамках Парижского соглашения по климату.

Теги:
Глобальное потепление, Земля, ООН, Ученые


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