Безопасность и эффективность вакцины "Спутник V" подтвердила независимая экспертиза

В России уже началась вакцинация групп риска отечественным препаратом по распоряжению президента страны Владимира Путина

ТБИЛИСИ, 10 дек — Sputnik. Безопасность и эффективность российской вакцины от коронавируса подтвердил независимый комитет по оценке клинических испытаний "Спутника V", сообщил член комитета Рамил Хабриев. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы от имени комитета, еще раз говорю, заявляем о том, что результаты на сегодняшний день говорят об эффективности и безопасности вакцины", – сказал Хабриев на научно-методическом форуме организаторов здравоохранения с международным участием - 2020.

Он уточнил, что эффективность вакцины после первого этапа прививки – 69,3%, а после второго – 96,2%.

Академик пояснил, что комитет провел аудит методик клинических испытаний, а также их результатов. В комитет входят медики и ученые, которые компетентны в проведении подобных оценок, а также вправе давать рекомендации, который позволят улучшить качество проводимых испытаний.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.