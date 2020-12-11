Американские ученые нашли у коронавируса слабое место

В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию трансмембранного белка коронавируса

ТБИЛИСИ, 11 дек — Sputnik. Американские ученые назвали трансмембранный белок 41B (TMEM41B), необходимый для размножения SARS-CoV-2, слабым местом нового коронавируса, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Cell. Об этом пишет РИА Новости.

Вирусологи выяснили, что TMEM41B помогает формировать жировую внешнюю мембрану, защищающую генетический материал вируса, пока он делится внутри инфицированной клетки и до того, как заразит другую.

Они провели ряд экспериментов и сравнили воспроизводство SARS-CoV-2 в зараженных клетках с аналогичными процессами в 20 смертоносных флавивирусах, в том числе вызывающих желтую лихорадку и болезнь Зика. Они также сопоставили его размножение с тремя сезонными коронавирусами, как правило, вызывающими простуду.

Ученые использовали инструмент генного редактирования CRISPR, чтобы инактивировать каждый из более чем 19 тысяч генов в клетках, инфицированных каждым вирусом. Затем они проанализировали молекулярный эффект от блокировки генов на способность вирусов к репликации.

Выяснилось, что TMEM41B был единственной молекулярной особенностью, которая имела критичное значение для репликации среди обоих изученных семейств вирусов. В дальнейшем ученые намерены работать над созданием метода лечения, нацеленного на инактивацию TMEM41B.