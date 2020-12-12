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Клетка коронавируса под микроскопом

Зубная паста убивает 99,9% коронавируса, заявили ученые

© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1560)
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Для полной нейтрализации коронавируса зубной пасте необходимо две минуты, а ополаскивателю для полости рта – 30 секунд

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Содержащие цинк и фторид олова зубные пасты эффективно нейтрализуют коронавирус на 99,9%, говорится в исследовании, проведенном компанией Colgate. Об этом сообщает Dental Tribune.

Целью исследовательской программы была оценка возможности снизить темпы распространения коронавируса с помощью средств ухода за полостью рта.

Клетка зараженная коронавирусом под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
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Эксперименты показали, что зубная паста способна на 99,9% нейтрализовать вирус за две минуты. В то же время ополаскиватель для полости рта с хлоридом цетилпиридиния с этой задачей справляется за полминуты.

"Результаты показывают, что некоторые зубные пасты и жидкости для полоскания рта могут помочь уменьшить распространение SARS-CoV-2, вируса, вызывающего COVID-19, путем временного уменьшения количества вируса во рту", – говорится в публикации.

Результаты лабораторных исследований подтвердились в ходе клинических с участием 260 пациентов с коронавирусом, использовавших зубную пасту и ополаскиватель для рта.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 12 декабря, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались почти 1,6 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1560)
Теги:
Ученые, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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