Ученые обнаружили фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

Специалисты надеются, что открытие позволит подбирать для лечения пациентов в группе риска правильные медикаменты

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Ученые из Эдинбургского университета выявили у человека гены, которые могут усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Об этом пишет РИА Новости.

Специалисты изучили ДНК более двух тысяч пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, и обнаружили у них аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3.

Медики выяснили, что их наличие может привести к нарушению формирования иммунитета и развитию тяжелой формы пневмонии.

По словам ученых, открытие позволит подбирать для лечения пациентов правильные медикаменты.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 12 декабря, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались почти 1,6 миллиона человек.