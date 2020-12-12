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Пандемия коронавируса COVID - 19 - врачи в клинике

Ученые обнаружили фактор, повышающий риск смерти от COVID-19

© AP Photo / Fateh Guidoum
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1561)
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201212/250326757/Uchenye-obnaruzhili-faktor-povyshayuschiy-risk-smerti-ot-COVID-19.html

Специалисты надеются, что открытие позволит подбирать для лечения пациентов в группе риска правильные медикаменты

ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Ученые из Эдинбургского университета выявили у человека гены, которые могут усугубить течение болезни у пациентов с тяжелой формой COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Об этом пишет РИА Новости.

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Специалисты изучили ДНК более двух тысяч пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии, и обнаружили у них аналогичные модификации генов DPP9, TYK2, IFNAR2, а также OAS1, OAS2 и OAS3.

Медики выяснили, что их наличие может привести к нарушению формирования иммунитета и развитию тяжелой формы пневмонии.

По словам ученых, открытие позволит подбирать для лечения пациентов правильные медикаменты.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ на 12 декабря, в мире выявлено 69,5 миллиона случаев коронавируса в мире, скончались почти 1,6 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1561)
Теги:
Ученые, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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