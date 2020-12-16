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Планета Земля, съемка со спутника

NASA сообщило о приближении к Земле пяти астероидов

© CC0 / Pixabay
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201216/250362169/NASA-soobschilo-o-priblizhenii-k-Zemle-pyati-asteroidov.html

Причем два из них окажутся ближе к нашей планете, чем Луна, однако шансы столкновения с ними крайне малы

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В ближайшую неделю к Земле приблизится пять астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна, сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря. Их размеры составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

Еще два астероида, диаметром 6,8 метра и 30 метров, приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший — почти в семи миллионах километров от Земли.



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