NASA сообщило о приближении к Земле пяти астероидов

Причем два из них окажутся ближе к нашей планете, чем Луна, однако шансы столкновения с ними крайне малы

ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. В ближайшую неделю к Земле приблизится пять астероидов, при этом двое из них окажутся ближе, чем Луна, сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что три из них приблизятся в среду, 16 декабря. Их размеры составят от 10 до 24 метров в диаметре. Ближайший из них разминется с Землей на расстоянии 343 тысяч километров.

Еще два астероида, диаметром 6,8 метра и 30 метров, приблизятся к Земле 18 декабря. Меньший из них пройдет на расстоянии 57,1 тысячи километров, а больший — почти в семи миллионах километров от Земли.