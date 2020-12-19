Депрессия, сыпь, бессонница: ученые назвали симптомы постковидного синдрома

Побороть коронавирус – еще не значит полностью избавиться от недугов, проблемы со здоровьем могут быть и после успешного лечения

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Национальный институт здоровья и клинического совершенствования Великобритании (NICE) перечислил симптомы, которые испытывают пациенты, переболевшие COVID-19.

Помимо общих признаков, таких как усталость и высокая температура, у пациента могут наблюдаться когнитивные нарушения (проблемы с памятью и концентрацией), головная боль, головокружение, покалывание и онемение конечностей, а также нарушения сна.

Под ударом находится и сердечно-сосудистая система – зачастую люди обращаются к врачам с жалобами на нарушение сердцебиения, боли или чувство стеснения в груди.

В докладе отмечается, что перенесшие коронавирусную инфекцию на протяжении долгого времени могут страдать от болей в животе, тошноты, диареи и анорексии.

Болезнь также отражается на психологическом состоянии пациентов и может провоцировать депрессию и приступы тревоги.

Менее распространенными симптомами являются кожные заболевания, например, сыпь.

Специалисты отмечают, что их рекомендации разработаны с целью улучшить практику ухода за пациентами, перенесшими COVID-19, а также повысить квалификацию медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.