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Сотрудник одной из лабораторий столицы Грузии

Ученые обнаружили природное средство, уничтожающее COVID-19

photo: Government of Georgia / FB
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201221/250412609/Uchenye-obnaruzhili-prirodnoe-sredstvo-unichtozhayuschee-COVID-19.html

Правда, чтобы доказать терапевтический эффект против коронавируса, необходимо изучить это вещество подробнее, отмечают исследователи

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Глицирризиновая кислота, которая содержится в корне солодки, имеет способность подавлять коронавирус. К такому выводу пришли ученые из университетской клиники в Эссене, о результатах их исследования пишет портал bioRxiv.

© photo: Sputnik / Алексей Даничев
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Во время лабораторных исследований ученые подготовили экстракт корня солодки в концентрации 8 мг/мл. После этого в течение часа при температуре 37 градусов инкубировали разведенный в различных дозах (0,002-4мг/мл) экстракт в ста 50%-х инфекционных дозах коронавируса, а затем на конфлюэнтных клетках Vero E6.

Отмечается, что водный экстракт корня солодки проявил нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл, что ниже показателя чая из этого растения. Авторы исследования предполагают, что последний может оказаться эффективным дополнительным средством при лечении от коронавируса.

Любопытно, что противовирусные свойства глицирризиновой кислоты, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, ранее были доказаны на примере простого герпеса и некоторых других вирусов.

Авторы исследования отмечают, что свойства корня солодки и, в частности, глицирризина необходимо изучить подробнее, чтобы доказать терапевтический эффект против коронавируса. Уже известно, что это вещество безопасно и легко переносимо.



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