Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса

Татьяна Пичугина, РИА Новости

Вакцину "Спутник V", созданную Центром Гамалеи, уже получили более двухсот тысяч человек — в первую очередь врачи, учителя, соцработники. Прививочная кампания началась в регионах: туда отгрузили 330 тысяч доз, а в ближайшие месяцы отправят еще порядка трех миллионов. Есть надежда, что эпидемию COVID-19 удастся сдержать. Однако многих волнует, стоит ли вакцинироваться разработанным в сжатые сроки препаратом, как это скажется на здоровье и не лучше ли просто переболеть. Согласно исследованию ФОМ, только 42 процента россиян не исключают возможность привиться в ближайшее время. Ответы на самые часто задаваемые вопросы — в материале РИА Новости.

Из двух аденовирусов человека — ad 26 и ad 5 с измененным геномом. Обычные аденовирусы вызывают ОРВИ, воспаление миндалин и аденоидов. Чтобы сделать вакцину, у микроба отключают гены репликации — иными словами, кастрируют. Он все еще способен проникать в клетку, но не может размножаться. Теперь это идеальный безвредный носитель — вектор, способный доставить "посылку" точно по адресу.

В качестве посылки выступает ген, несущий инструкцию о синтезе спайк-белка SARS-CoV-2. Его просто вставляют в геном "кастрированного" аденовируса. Вектор проникает в клетку и начинает синтезировать разнообразные белки, в том числе спайк. Организм реагирует на него, вырабатывая специфический иммунитет. Иммунные клетки разлагают вектор и удаляют его из организма.

Есть ли в вакцине что-то опасное?

Нет. Даже сами по себе аденовирусы вызывают несильные инфекционные воспаления. Кроме того, у них есть несколько преимуществ. Например, большой ДНК-геном — поэтому их несложно обезвредить, выключив пару генов. По этой же причине они не встраивают собственный геном в ДНК клетки-хозяина, соответственно, не вызывают там мутаций.

В аденовирусных векторах, из которых состоит вакцина, нет SARS-CoV-2. Там только один его ген — небольшая последовательность нуклеотидов, несущая инструкцию о синтезе спайк-белка — шипа на оболочке коронавируса. С его помощью вирус цепляется к клеточной мембране, попадает внутрь. Уже один этот белок, оказавшись в клетке человека, способен вызвать иммунную реакцию организма, но привести к болезни не может.

Делают укол в мышцу руки шприцем, как и с большинством вакцин. Место укола может немного поболеть, редко наблюдаются покраснение и зуд, но быстро проходят сами без специального лечения.

"Спутник V" вводят в два этапа. Сначала человек получает первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26. Через 21 день — вторую дозу на основе аденовируса пятого серотипа. Это сделано специально: если одна из доз сработала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому типу аденовируса, то вторая практически гарантированно обеспечит защиту. Двухэтапная схема иммунизации (прайм-буст) хорошо известна в мире и считается очень эффективной.

В статье в журнале Lancet по результатам первой-второй стадии клинических испытаний ученые из Центра Гамалеи назвали следующие самые частые побочные эффекты: боль в месте укола, повышение температуры, головная боль, утомляемость, мышечные и суставные боли. Температура повышалась до 37-38,4 градуса, максимум — до 38,5-38,9 градуса.

Испытания первой-второй стадии проводили на 120 здоровых людях в возрасте 18-60 лет. Все побочные эффекты у них были слабо выражены, никаких серьезных проблем не отмечали. Результаты подтвердили безопасность вакцины на основе аденовирусных векторов человека и дали основания для регистрации ее в России. Сейчас продолжаются пострегистрационные испытания, которые охватывают почти 40 тысяч добровольцев.

В памятке вакцинированных Гам-КОВИД-Вак-2020 ("Спутник V" — торговое название препарата) сказано, что у 5,7 процента людей наблюдается повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в теле. Слабость и недомогание, тошнота — у десяти процентов. Могут быть боль и зуд в месте укола, а также заложенность носа и боль в горле. Это индивидуальные реакции, которые проходят через один, максимум три дня.

Как действует вакцина на переболевших, неизвестно — такие исследования не проводились. Здравый смысл подсказывает: после коронавирусной инфекции должен формироваться естественный иммунитет. Как долго он держится, неясно. Но, учитывая пусть и редкие случаи повторного заражения, — возможно, месяцы, полгода. Значит, на это время с вакциной нужно подождать. У тех, кто переболел весной, иммунитет уже может ослабнуть.

Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина, слова которой приводят СМИ, сообщила: переболевшие не подлежат вакцинации. О перенесенном заболевании свидетельствует повышенный уровень антител класса G в крови. Этот анализ можно сдать самостоятельно в поликлинике по ОМС или платно, прежде чем идти на прививку.

Обязательно. Иммунитет полностью формируется через три недели после второй дозы вакцины (42-й день после первого укола). В этот период человек еще не окончательно защищен, поэтому необходимо соблюдать все меры профилактики. Кроме того, масочный режим действует на территории России с конца октября и его никто не отменял. Маску в местах массового скопления людей необходимо носить всем, независимо от того, привился человек от COVID-19 или нет.

В СМИ пишут о заболевших COVID-19 после вакцинации.

Такие случаи возможны, и здесь важно понимать, что причина, а что следствие. В вакцине от Гамалеи нет возбудителя COVID-19, поэтому она не может вызвать болезнь. Если человек заболел после прививки, значит, в момент вакцинации уже был инфицирован, но из-за отсутствия симптомов не знал об этом.

Если инфицирование произошло незадолго или в день вакцинации, то проведенные до этого тесты на присутствие коронавируса и антител к нему могут быть отрицательными.