Ученые рассказали об опасности "британского" штамма коронавируса

Новый штамм коронавируса уже обнаружен в восьми европейских странах, и, по данным ВОЗ, распространяется среди более молодых возрастных групп

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мутировавший штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в среднем на 56% более заразен, чем ранее известные, говорится в исследовании ученых из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, опубликованном на портале MedicalXpress.

Как отметили специалисты, новый вариант COVID-19, который появился на юго-востоке Англии в ноябре и быстро распространяется, вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей в следующем году.

Исследователи заявили, что все еще неясно, является ли мутировавший штамм более или менее смертоносным, чем его предшественник. Однако они уверены, что даже сохранение введенных в Великобритании в период пандемии ограничений, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. Любое же послабление приведет к резкому росту числа заболевших, отметили ученые.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По данным местных медиков, он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Этот тип вируса уже обнаружили в восьми странах.

Ряд государств в целях безопасности приостановили авиасообщение с Великобританией.

За время пандемии в мире зафиксировали около 78 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стало более 1,7 миллиона человек.