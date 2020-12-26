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Очередь у магазина Tesco в Лондоне, Великобритания

Ученые рассказали об опасности "британского" штамма коронавируса

© REUTERS / Hannah McKay
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1633)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201226/250459641/Uchenye-rasskazali-ob-opasnosti-britanskogo-shtamma-koronavirusa.html

Новый штамм коронавируса уже обнаружен в восьми европейских странах, и, по данным ВОЗ, распространяется среди более молодых возрастных групп

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мутировавший штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в среднем на 56% более заразен, чем ранее известные, говорится в исследовании ученых из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, опубликованном на портале MedicalXpress.

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге во время визита в Грузию
photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia
ВОЗ: в восьми странах Европы обнаружили новый штамм коронавируса

Как отметили специалисты, новый вариант COVID-19, который появился на юго-востоке Англии в ноябре и быстро распространяется, вероятно, приведет к увеличению числа госпитализаций и смертей в следующем году.

Исследователи заявили, что все еще неясно, является ли мутировавший штамм более или менее смертоносным, чем его предшественник. Однако они уверены, что даже сохранение введенных в Великобритании в период пандемии ограничений, включая локдаун, не позволит предотвратить подобного сценария. Любое же послабление приведет к резкому росту числа заболевших, отметили ученые.

Ранее стало известно, что в Великобритании выявили новую мутацию коронавируса. По данным местных медиков, он на 70% более заразен и быстрее распространяется, но свидетельств того, что он более смертоносен или ведет к более тяжелому течению заболевания, ученые не нашли. Этот тип вируса уже обнаружили в восьми странах.

Ряд государств в целях безопасности приостановили авиасообщение с Великобританией.

За время пандемии в мире зафиксировали около 78 миллионов случаев COVID-19. Жертвами болезни стало более 1,7 миллиона человек.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1633)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Вакцина, Великобритания


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