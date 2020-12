Ученые рассказали об опасности "британского" штамма коронавируса

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Мутировавший штамм коронавируса, распространяющийся в Великобритании, в среднем на 56% более заразен, чем ранее известные, говорится в исследовании ученых из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, опубликованном на портале MedicalXpress.

photo : courtesy of press-service of Ministry of Health of Georgia