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Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в клинике в Бухаресте, Румыния

Ученые назвали пять симптомов COVID-19, требующих немедленного обращения к врачу

© AP Photo / Vadim Ghirda
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1634)
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В Британии и других странах Европы продолжает распространяться новый штамм коронавируса, который на 70% заразнее обычного

ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Британский центр контроля и предупреждения заболеваний назвал пять симптомов коронавирусной инфекции, требующих немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Daily Express.

Очередь у магазина Tesco в Лондоне, Великобритания
© REUTERS / Hannah McKay
Ученые рассказали об опасности "британского" штамма коронавируса

В статье отмечается, что помимо основных симптомов – высокой температуры, продолжительного кашля, потери вкуса и обоняния, необходимо обратить внимание на более редкие признаки болезни – затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица.

"В этом списке не все возможные симптомы", – предупредили британские врачи. Они призвали сообщать и о других тревожных проявлениях болезни.

В середине декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил о новом варианте COVID-19. По словам министра, ситуация с вирусом в стране "вышла из-под контроля" властей.

Специалисты утверждают, что этот штамм может быть на 70 процентов заразнее обычного и распространяется намного быстрее. При этом пока нет оснований считать, что новая мутация SARS-CoV-2 более смертоносна.

Многие страны уже приостановили или ограничили транспортное сообщение с Британией.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего зафиксировано более 79 миллионов зараженных, из которых более 1,7 миллиона скончались. Больше всего случаев отмечается в США, Индии и Бразилии.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1634)
Теги:
Ученые, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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