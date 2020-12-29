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Отделение реанимации в больнице

Ученые назвали неочевидный симптом сердечно-сосудистых заболеваний

© photo: Sputnik / Evgeniy Samarin
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20201229/250478688/Uchenye-nazvali-neochevidnyy-simptom-serdechno-sosudistykh-zabolevaniy.html

По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний, к которому стоит отнестись серьезно

ТБИЛИСИ, 29 дек — Sputnik. Запор может являться признаком сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Express со ссылкой на специалистов Гарвардской медицинской школы. Об этом пишет РИА Новости.

Врачи забирают в центр по борьбе с COVID 19 пациента на носилках. Мадрид, Испания
© AP Photo / Olmo Calvo
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По данным ученых, указанная проблема может быть ранним признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Они объяснили, что из-за перенапряжения может повышаться кровяное давление, из-за чего увеличивается риск развития ишемической болезни сердца.

Кроме того, в материале приводится исследование, в котором специалисты изучали вызванные запором прессорные реакции (резкое повышение давления при физической нагрузке, эмоциональном напряжении и других раздражениях – ред.) как триггеры нежелательных сердечно-сосудистых явлений.

"Изменения микробиоты кишечника при запорах могут вызвать атеросклероз, повышение кровяного давления и сердечно-сосудистые заболевания", – предупредили ученые.

Они также указали, что напряжение при запоре вызывает повышение кровяного давления, которое может спровоцировать такие патологии, как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты.

Теги:
Ученые


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