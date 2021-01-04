Я алкоголик? Специалисты рассказали, как проверить зависимость от спиртного

Как и что пить из алкогольных напитков, чтобы на следующий день не страдать похмельем, рассказывают эксперты

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. У каждого человека индивидуальная норма приема спиртного и если превысить объем выпитого, то плохое самочувствие с утра гарантировано, рассказали российские эксперты в эфире Радио Sputnik.

Влияет ли алкоголь на вероятность заражения COVID-19? Ответ врача>>

Похмельный синдром – распространенное состояние после приема алкоголя. Неприятные симптомы – головная боль, дрожь в руках и общее недомогание – проходят постепенно. Но есть несколько правил, соблюдая которые употребляющий алкогольные напитки человек может получить шанс, что спиртной "перебор" пройдет почти без последствий.

"Я могу сказать наверняка, что на сто процентов нивелировать последствия злоупотребления невозможно. Поэтому нужно, во-первых, соблюдать хоть какие-то рамки приличия, несмотря на то, что это, например, Новый год или иной праздник. И, наверное, главный акцент стоит сделать на том, чтобы не смешивать все подряд алкогольные напитки, да еще и в больших количествах. Тут каждый должен знать, сколько он может употребить без негативных последствий. Но если мы говорим о коктейлях, то пять, шесть, семь и больше – вам гарантировано будет плохо. И не рекомендуется смешивать напитки, приготовленные из разного сырья – вино и пиво, ром и водку, водку и шампанское", – рассказал основатель сообщества "Околобара" Василий Захаров.

Но именно в состоянии похмелья человек может понять, насколько он зависим от алкоголя. Психиатр, нарколог, автор проекта Mednauka.net Михаил Тетюшкин рекомендуют прислушаться к внутренним ощущениям и понять, не сигнализирует ли организм о приближении второй степени алкоголизма.

"Когда у человека болит голова с похмелья, он плохо себя чувствует, его тошнит от того, что у него в крови "болтаются" метаболиты алкоголя – это здоровый человек, который по какой-то причине нарушил рекомендации по приему спиртных напитков. Ему опохмеляться совершенно не нужно, и, собственно, это и в голову ему не может прийти – и запах, и вид, и вкус алкоголя вызывает самые отрицательные эмоции. Алкоголь в таком состоянии совершенно не помогает. А если ситуация обратная, и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги, и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, все хорошо и все здорово – вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости", - заключил Тетюшкин.

В таком случае доктор посоветовал с осторожностью относится к алкогольным напиткам и в случае необходимости обратиться за помощью к врачу.