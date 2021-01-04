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Барная стойка в ресторане

Я алкоголик? Специалисты рассказали, как проверить зависимость от спиртного

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210104/250469494/Ya-alkogolik-Spetsialisty-rasskazali-kak-proverit-zavisimost-ot-spirtnogo-VIKA.html

Как и что пить из алкогольных напитков, чтобы на следующий день не страдать похмельем, рассказывают эксперты

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. У каждого человека индивидуальная норма приема спиртного и если превысить объем выпитого, то плохое самочувствие с утра гарантировано, рассказали российские эксперты в эфире Радио Sputnik.

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Похмельный синдром – распространенное состояние после приема алкоголя. Неприятные симптомы – головная боль, дрожь в руках и общее недомогание – проходят постепенно. Но есть несколько правил, соблюдая которые употребляющий алкогольные напитки человек может получить шанс, что спиртной "перебор" пройдет почти без последствий.

Спиртное в баре
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Я могу сказать наверняка, что на сто процентов нивелировать последствия злоупотребления невозможно. Поэтому нужно, во-первых, соблюдать хоть какие-то рамки приличия, несмотря на то, что это, например, Новый год или иной праздник. И, наверное, главный акцент стоит сделать на том, чтобы не смешивать все подряд алкогольные напитки, да еще и в больших количествах. Тут каждый должен знать, сколько он может употребить без негативных последствий. Но если мы говорим о коктейлях, то пять, шесть, семь и больше – вам гарантировано будет плохо. И не рекомендуется смешивать напитки, приготовленные из разного сырья – вино и пиво, ром и водку, водку и шампанское", – рассказал основатель сообщества "Околобара" Василий Захаров.

Но именно в состоянии похмелья человек может понять, насколько он зависим от алкоголя. Психиатр, нарколог, автор проекта Mednauka.net Михаил Тетюшкин рекомендуют прислушаться к внутренним ощущениям и понять, не сигнализирует ли организм о приближении второй степени алкоголизма.

Спиртное в баре
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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"Когда у человека болит голова с похмелья, он плохо себя чувствует, его тошнит от того, что у него в крови "болтаются" метаболиты алкоголя – это здоровый человек, который по какой-то причине нарушил рекомендации по приему спиртных напитков. Ему опохмеляться совершенно не нужно, и, собственно, это и в голову ему не может прийти – и запах, и вид, и вкус алкоголя вызывает самые отрицательные эмоции. Алкоголь в таком состоянии совершенно не помогает. А если ситуация обратная, и с утра рюмка водки моментально ставит человека на ноги, и у него проходит плохое самочувствие, у него перестают трястись руки, сердце не колотится, все хорошо и все здорово – вот это уже печально. Это уже вторая стадия алкогольной зависимости", - заключил Тетюшкин.

В таком случае доктор посоветовал с осторожностью относится к алкогольным напиткам и в случае необходимости обратиться за помощью к врачу.



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