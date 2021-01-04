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Посмотрите на ноги: назван неожиданный симптом, указывающий на проблемы с сердцем

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Наука
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Sputnik Грузия
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Опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении, что повышает нагрузку на кровеносные сосуды

ТБИЛИСИ, 4 янв — Sputnik. Специалисты выявили необычный симптом, который может свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний - это опухшие лодыжки.

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Как пишет издание Express со ссылкой на экспертов организации Blood Pressure UK, опухшие лодыжки могут свидетельствовать о повышенном кровяном давлении, а высокое кровяное давление вызывает повышенную нагрузку на кровеносные сосуды и органы человека.

"Если у вас отек лодыжек, это может указывать на риск не только повышенного кровяного давления, но и сердечной недостаточности", — предупреждается в статье.

Как отметили в Blood Pressure UK, высокое кровяное давление способствует повышенной нагрузке на сердце.

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"С течением времени это дополнительное усилие может привести к гипертрофии сердечной мышцы и снижению циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию", — пояснили эксперты.

Кроме того, в некоторых случаях отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, также не функционируют должным образом.



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