Ботокс или кремы? Онколог рассказал об опасных бьюти-процедурах

ТБИЛИСИ, 7 янв — Sputnik. Неграмотно проведенные бьюти-процедуры могут вызывать онкологические заболевания, рассказал врач-онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу".

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Одним из самых опасных для здоровья мероприятий медик назвал выпрямление волос, поскольку препараты для него содержат формальдегид. При этом Базылев отметил, что риск появляется при применении канцерогена больше, чем восемь раз в месяц, поэтому эта процедура опаснее для мастеров, которые ее проводят, чем для клиентов салона.

Также онколог предупредил о вреде использования косметических препаратов, содержащих диоксан, так как вещество может провоцировать различные эндокринные нарушения в организме, что также может привести к развитию онкологии.

Говоря об ультрафиолетовой лампе для сушки ногтей, специалист успокоил тем, что этот метод может быть вреден только при очень частом использовании. Риск онкологии может возникнуть, если делать маникюр с такой лампой 10-15 раз в месяц.

В отношении окрашивания волос и уколов ботокса врач отметил, что это, по его мнению, безопасные для здоровья процедуры.

"Раньше она (краска для волос, – ред.) содержала канцерогены. Но с 70-х годов опасные вещества убрали и на данный момент никакого риска при окрашивании волос не существует", – сказал онколог.

Что касается уколов ботулотоксина, Андрей Базылев сообщил, что на данный момент исследования показали, что эта процедура также не несет никакого риска.