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Медик с помощью лезвий вырезает части раковой опухоли

Обнаружен странный симптом рака печени

© photo: AFP 2020 / ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Наука
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Sputnik Грузия
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Потеря аппетита, тошнота, слабость, вздутие и боли в правой части живота также могут быть сигналом опасного заболевания

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Специалисты благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана предупреждают, что бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, пишет издание Daily Express

Отделение реанимации в больнице
© photo: Sputnik / Evgeniy Samarin
Ученые назвали неочевидный симптом сердечно-сосудистых заболеваний

В числе других симптомов заболевания также могут быть потеря аппетита, тошнота, слабость, вздутие и боли в правой части живота, а также пожелтевшая кожа или белки глаз.

Факторами риска развития онкологии могут быть избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическая предрасположенность и диабет.

При этом специалисты указали, что указанные симптомы могут говорить и о других заболеваниях, поэтому они рекомендовали обратиться к врачу при их появлении.



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