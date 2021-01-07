Обнаружен странный симптом рака печени

ТБИЛИСИ, 7 янв – Sputnik. Специалисты благотворительной организации по борьбе с раком имени Дугласа Макмиллана предупреждают, что бледный цвет кала может свидетельствовать о развитии рака печени, пишет издание Daily Express.
В числе других симптомов заболевания также могут быть потеря аппетита, тошнота, слабость, вздутие и боли в правой части живота, а также пожелтевшая кожа или белки глаз.
Факторами риска развития онкологии могут быть избыточный вес, злоупотребление алкоголем, генетическая предрасположенность и диабет.
При этом специалисты указали, что указанные симптомы могут говорить и о других заболеваниях, поэтому они рекомендовали обратиться к врачу при их появлении.