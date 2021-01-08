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Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19

Ученые назвали симптомы затяжной стадии коронавируса

© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1656)
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Этот период может протекать у зараженного пациента дольше трех месяцев, при этом определить его довольно нелегко

ТБИЛИСИ, 8 янв — Sputnik. Британские ученые из Национального Института по Здоровью и Уходу (NICE) официально подтвердили, что коронавирус может перейти в затяжную стадию, и назвали ее симптомы, сообщает Express. Об этом пишет РИА Новости.

Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в клинике в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
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По словам ученых, затянувшийся COVID-19 может протекать дольше 12 недель. При этом его крайне трудно диагностировать, так как перечень симптомов сильно варьируется.

Так, больной может испытывать боли в грудной клетке, учащенное сердцебиение, постоянное недомогание, а также кашлять.

Ученые отмечают, что в таком состоянии у человека могут проявляться неврологические симптомы. Например, нарушение сна или головокружение.

Помимо этого, больные с подтвержденным диагнозом затяжного COVID-19 сообщали о проблемах желудочно-кишечного тракта, о болях в мышцах и суставах, сыпи на коже.

Все это может проявляться у заразившегося коронавирусом пациента на протяжении длительного времени, даже если кажется, что самая тяжелая часть заболевания отступила и вирус побежден.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1656)
Теги:
Ученые, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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