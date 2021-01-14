Диетолог назвал продукт, сжигающий жир

Содержащаяся в яблоке клетчатка регулирует баланс бактерий в кишечнике, что замедляет накопление жира в организме

ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Британский диетолог Роб Хобсон рассказал, что употребление одного яблока в день перед приемом пищи может помочь сбросить более пяти килограммов жира за год, передает издание The Sun.

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Специалист отметил, яблоки в три раза сытнее, чем плитка шоколада или любая другая калорийная сладость.

"В ста граммах яблок содержится 1,2 грамма пищевых волокон, благодаря которым мы чувствуем сытость, особенно при употреблении перед едой", – пояснил диетолог.

Хобсон добавил, что клетчатка также помогает регулировать баланс бактерий в кишечнике, что, в свою очередь, способствует снижению веса и замедляет накопление жира в организме.