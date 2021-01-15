Специалисты обнаружили неожиданный симптом рака легких

Шишки или опухшие области в подмышечной впадине могут сигнализировать об опасном заболевании

ТБИЛИСИ, 15 янв – Sputnik. Британская организация Cancer Research UK, которая изучает онкологические заболевания, предупредила о неожиданном симптоме рака легких, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Express.

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В частности, шишки или опухшие области в подмышечной впадине или на шее могут сигнализировать о том, что болезнь затронула лимфатические узлы. При этом в Cancer Research UK указали, что также лимфоузлы могут увеличиваться в случае инфекционных заболеваний.

"Таким образом, вы не можете быть уверены в причине образования шишки, пока ваш врач не осмотрит вас и не сделает несколько анализов", – предупредили в организации.

В число менее распространенных симптомов рака легких также входят утолщение концевых фаланг пальцев, затрудненное глотание (дисфагия) или боль при глотании, охриплость, отеки лица или шеи, а также постоянная боль в груди или плечах.