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Китайские ученые рассказали о двух сценариях развития пандемии

© AFP / Mohammed Abed
Наука
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Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1672)
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210116/250624710/Kitayskie-uchenye-rasskazali-o-dvukh-stsenariyakh-razvitiya-pandemii.html

По словам ученых, основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается, а это означает, что адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго смоделировала развитие пандемии коронавируса в 2021 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Ученый в лаборатории изучает под микроскопом частицы COVID-19
© photo: AFP 2020 / ADEK BERRY
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Один из вариантов развития событий – плохой. Согласно нему, в ближайшие два месяца общее число зараженных коронавирусом по всему миру увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов. При этом профессор Цзяньго отмечает, что одна пятая от общего числа заболеваний в мире придется на США.

"К началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов", – рассказал он.

Второй сценарий более оптимистичный, однако для его реализации необходимо, чтобы все соблюдали правила социального дистанцирования и ношения масок, правительства стран принимали только эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте. При соблюдении всех этих условий, согласно подсчетам китайских ученых, еще триста тысяч человек умрут от COVID-19 по всему миру к началу марта этого года.

По словам ученых, основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Это означает, что адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.

Темы:
Ситуация с коронавирусом COVID-19 в мире (1672)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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