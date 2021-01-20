Ученые назвали напиток с антикоронавирусным эффектом

Ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то напиток можно рекомендовать в качестве жидкости для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19

ТБИЛИСИ, 20 янв — Sputnik. Черный чай дезактивирует SARS-CoV-2 в слюне человека, заявили ученые из Медицинского университета Киото. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что при обработке чайных листьев образуются биологически активные соединения. Они отличаются в зависимости от сорта чая. Ученые обнаружили, что галлат эпигаллокатехина, теафлавин-3,3'-дигаллат и азиненсин A способны "выключить" коронавирус.

В ходе экспериментов ученые взяли на пробу слюну пяти болеющих COVID-19 добровольцев, которую затем смешивали в пробирке с зеленым и черным чаем. Для контроля изменений использовалась дистиллированная вода, которую также добавили в сосуд со слюной заразившихся. Эксперимент показал, что черный чай, в отличие от зеленого, способствовал падению титра вируса до необнаружимого уровня по сравнению с дистиллированной водой.

Вместе с тем специалисты отметили, что данный эффект может быть краткосрочен.

"Важно определить, как долго будет продолжаться противовирусный эффект чая, прежде чем вирус снова накопится в слюне и достигнет достаточно высокого уровня для передачи инфекции другим людям", - говорится в исследовании.

Ученые считают, что если эффект продлится несколько часов, то чай можно рекомендовать в качестве напитка для полосканий, чтобы снизить заболеваемость COVID-19. Они призвали провести исследование и проверить действие напитка на коронавирус в организме человека.

С момента начала вспышки коронавируса в мире выявили более 94 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.