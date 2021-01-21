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На снимке с помощью электронного микроскопа виден новый коронавирус SARS-CoV-2, появляющийся на поверхности клеток. Он вызывает COVID-19

Южноафриканский штамм коронавируса может сделать вакцины бесполезными

© AP Photo / NIAID-RML
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210121/250669607/Yuzhnoafrikanskiy-shtamm-koronavirusa-mozhet-sdelat-vaktsiny-bespoleznymi.html

Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Южноафриканский штамм коронавируса нового типа представляет значительный риск повторного заражения и вызывает опасения по поводу эффективности вакцин, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на предварительное исследование ученых из ЮАР. Об этом пишет РИА Новости.

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Согласно исследованию, которое еще не получило экспертной оценки, ученые в ЮАР протестировали обнаруженный там вариант коронавируса, так называемый 501Y.V2, на плазме крови пациентов, переболевших COVID-19. Они выяснили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, накопленным в результате предыдущего инфицирования.

"… Несмотря на то, что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения", – приводит портал слова авторов исследования.

Кроме того, исследователи считают, что это может повлиять на использование плазмы крови, полученной от выздоровевших после заражения коронавирусом, в качестве лечения COVID-19. Они также высказали предположение о том, что это может иметь последствия для вакцин, разработанных на основе иммунных реакций на спайковый белок вируса, который позволяет ему цепляться за человеческие клетки и играет ключевую роль в вызывании инфекции.

При этом ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования эффективности других частей иммунного ответа.

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В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Другая мутация – штамм 501.V2 – была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.

Теги:
Вакцина, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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