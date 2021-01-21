Южноафриканский штамм коронавируса может сделать вакцины бесполезными

Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания

ТБИЛИСИ, 21 янв — Sputnik. Южноафриканский штамм коронавируса нового типа представляет значительный риск повторного заражения и вызывает опасения по поводу эффективности вакцин, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на предварительное исследование ученых из ЮАР. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, которое еще не получило экспертной оценки, ученые в ЮАР протестировали обнаруженный там вариант коронавируса, так называемый 501Y.V2, на плазме крови пациентов, переболевших COVID-19. Они выяснили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, накопленным в результате предыдущего инфицирования.

"… Несмотря на то, что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения", – приводит портал слова авторов исследования.

Кроме того, исследователи считают, что это может повлиять на использование плазмы крови, полученной от выздоровевших после заражения коронавирусом, в качестве лечения COVID-19. Они также высказали предположение о том, что это может иметь последствия для вакцин, разработанных на основе иммунных реакций на спайковый белок вируса, который позволяет ему цепляться за человеческие клетки и играет ключевую роль в вызывании инфекции.

При этом ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования эффективности других частей иммунного ответа.

В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Другая мутация – штамм 501.V2 – была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.