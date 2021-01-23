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Пандемия коронавируса COVID - 19. Жители Лондона, Великобритания, в масках

Почему у "британского" штамма коронавируса повышенный уровень смертности – ответ ВОЗ

© AP Photo / Matt Dunham
Наука
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По словам премьер-министра Великобритании, выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна

ТБИЛИСИ, 23 янв — Sputnik. Повышенный уровень смертности "британского" штамма коронавируса, о которой рассказал премьер Великобритании Борис Джонсон, может быть связан с перегрузкой системы здравоохранения страны, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове. Об этом пишет РИА Новости.

"Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения – ред.). Я знаю, это может показаться очевидным, но, если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций <…> В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения – ред.), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена", – сказала Ван Керкхове в ходе брифинга.

В пятницу Джонсон сообщил, что выявленная ранее мутация коронавируса на 30% более смертельна, чем ранее известная, и до 70% более заразна. По его словам, о скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, а больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов.

Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге
© Sputnik / Alex Shlamov
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О новом варианте коронавируса – VUI-202012/01 – 14 декабря сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок. Ученые отмечали, что новая мутация в большей степени влияет на детей и активнее переносится ими. По словам британских медиков, сейчас этот вариант вируса стал основным среди населения.

По данным ВОЗ, "британский" вариант коронавируса обнаружили уже в 60 странах. Многие государства приостановили транспортное сообщение с королевством. Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно.

В Англии с начала января введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений постепенно снижается, но правительство не исключает, что карантин в стране могут продлить до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточить.

Теги:
Всемирная организация здравоохранения, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Великобритания


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