Кто помогает коронавирусу: в организме человека найден "сообщник" COVID-19

Американские исследователи обнаружили "сообщника" COVID-19 в человеческом организме, который помогает ему развиваться

ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Исследователи из Медицинского институт Ховарда Хьюза обнаружили в организме человека молекулы, cпособствующие проникновению и развитию COVID-19. Их исследование опубликовано на портале Phys.org.

Команда ученого Клиффорда Брангвинна провела анализ, результат которого удивил специалистов. Согласно приведенным данным, молекулы, помогающие коронавирусу проникнуть в организм, называются "пятая колонна". У них обнаружена способность преодолевать защитную мембрану клетки.

По мнению Брангвинна, в качестве ключа для "открытия" клетки коронавирус использует холестерин. "Холестерин является неотъемлемой частью мембран, окружающих клетки и некоторые вирусы, в том числе SARS-CoV-2. Логично, что он необходим инфекции", - отметил Брангвинн.

По словам инженера-биофизика, люди, которым для лечения прописывали препараты, снижающие уровень холестерина в организме, переносили инфекцию намного легче.

Ученый утверждает, что такое свойство данного вещества могло бы поспособствовать разработке новых методов лечения коронавируса и помочь тем, кто на данный момент не сделал прививку.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что иммунный ответ организма на коронавирус приводит к образованию соединения, которое истощает холестерин. Оно образовывалось из мембраны клетки, а не из мембраны вируса.

Эксперт из Университета Вирджинии Питер Кассон считает, что роль холестерина в проникновении коронавируса нового типа в организм противоречива. И именно понимание этого процесса может дать ключ к разгадке биологии инфекции, уверен ученый.