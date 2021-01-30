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Шприц с вакциной против COVID-19

Разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от COVID-19, пишут СМИ

© photo: Sputnik / Илья Питалев
Наука
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210130/250752198/Razrabotchik-Sputnika-V-sozdast-novuyu-vaktsinu-ot-COVID-19-pishut-SMI.html

На ближайшие годы у научного исследовательского центра готов план по созданию еще нескольких препаратов для профилактики и борьбы с новым типом коронавируса

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст еще одну новую вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Вакцинация от COVID-19
© photo: Sputnik / Павел Львов
Эпидемиологическая эффективность "Спутника V" составила более 91%

Отмечается, что Минздрав России согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).

Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.

Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона", а в начале апреля будет доступен "Ковивак" Центра имени Чумакова.

Теги:
Коронавирус COVID-2019, Вакцинация, Вакцина, Россия


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