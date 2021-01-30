Разработчик "Спутника V" создаст новую вакцину от COVID-19, пишут СМИ

На ближайшие годы у научного исследовательского центра готов план по созданию еще нескольких препаратов для профилактики и борьбы с новым типом коронавируса

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи создаст еще одну новую вакцину от коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на РБК.

Отмечается, что Минздрав России согласовал центру госзадание на разработку препаратов для профилактики COVID-19. В частности, новая вакцина будет функционировать на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle).

Также, по данным издания, на 2021-2023 годы учреждение запланировало выпуск средства против COVID-19 на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. А в 2022-м должен появиться препарат, блокирующий рецептор АСЕ2, который SARS-CoV-2 использует как "ворота" для проникновения в клетки. Предполагается, что средство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения коронавирусной инфекции.

Сейчас россияне могут привиться от коронавируса препаратом "Спутник V". Он разработан Центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций на основе хорошо изученной платформы аденовируса человека. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19.

С начала марта также появится возможность сделать прививку препаратом от новосибирского центра "Вектор" – "ЭпиВакКорона", а в начале апреля будет доступен "Ковивак" Центра имени Чумакова.