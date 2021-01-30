20:37 30 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск
Пандемия коронавируса COVID 19 - врачи в клинике изучают снимок легких

Ученые рассказали, как коронавирус влияет на легкие человека

© AP Photo / Emrah Gurel
Наука
Получить короткую ссылку
84 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0a/02/249601856.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210130/250752885/Uchenye-rasskazali-kak-koronavirus-vliyaet-na-legkie-cheloveka.html

Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний установили, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Клетка коронавируса под микроскопом
© photo: AFP 2020 / HANDOUT
Ученые обнаружили схожие с коронавирусом вирусы в образцах 2010 года

Специалисты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки легких.

Выяснилось, что патоген начинает поражать ткани через час после попадания в легкие.

"Самый поразительный аспект – то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", – рассказал один из авторов исследования Эндрю Эмили.

По ее словам, SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.

Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19.

Теги:
Ученые, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Деми Мур на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже, Франция
Эти модели зацепили внимание зрителей: в Париже прошел креативный показ Fendi - фото
Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео
Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться