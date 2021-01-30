Ученые рассказали, как коронавирус влияет на легкие человека

Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Ученые из Бостонского университета и Национальной лаборатории новых инфекционных заболеваний установили, как SARS-CoV-2 воздействует на легкие в первые часы после заражения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал MedicalXpress.

Специалисты провели эксперимент на искусственно выращенных клетках, которые по строению наиболее похожи на человеческие клетки легких.

Выяснилось, что патоген начинает поражать ткани через час после попадания в легкие.

"Самый поразительный аспект – то, на сколько молекулярных путей влияет вирус. Он полностью перестраивает клетки легких", – рассказал один из авторов исследования Эндрю Эмили.

По ее словам, SARS-CoV-2 уже через три-шесть часов после попадания в дыхательный орган меняет метаболические процессы в клетках и даже повреждает ядерные мембраны.

Как полагают ученые, результаты их работы способны помочь в создании более эффективных лекарств и методик лечения для пациентов с COVID-19.