22:49 30 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск
Рентген легких

Ученые рассказали о необычном симптоме рака легких

© photo: Sputnik / Anton Vergun
Наука
Получить короткую ссылку
118 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/01/1e/250753259.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210130/250753288/Uchenye-rasskazali-o-neobychnom-simptome-raka-legkikh.html

Ранее ученые также сообщали, что об опасном заболевании могут сигнализировать шишки или опухшие области в подмышечной впадине

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.

Врач рассматривает рентген
© photo: Sputnik / Igor Zarembo
Специалисты обнаружили неожиданный симптом рака легких

Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.

Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.



Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Актриса Деми Мур на модном показе Fendi сезона весна-лето 2021 в рамках Недели моды в Париже, Франция
Эти модели зацепили внимание зрителей: в Париже прошел креативный показ Fendi - фото
Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео
Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться