Ученые рассказали о необычном симптоме рака легких

Ранее ученые также сообщали, что об опасном заболевании могут сигнализировать шишки или опухшие области в подмышечной впадине

ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Изменение голоса может указывать на рак легких, пишет Express со ссылкой на данные международного Фонда рака легких. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, если у пациента возникла необъяснимая охриплость или ослабление голоса – это может быть признаком онкологического заболевания.

Охриплость голоса может быть вызвана опухолью рака легких, давящей на гортанный нерв, который находится в грудной клетке. Это вызывает паралич или ослабление нерва, а иногда приводит к параличу голосовой связки.

Рак легкого – злокачественное новообразование легкого, происходящее из эпителиальной ткани бронхов различного калибра. В зависимости от места появления подразделяется на центральный, периферический и массивный (смешанный).

К основным причинам рака относят канцерогены, ионизирующее излучение и вирусную инфекцию. Их воздействие вызывает кумулятивные изменения ДНК в выстилающей ткани бронхов легкого (бронхиальном эпителии). Чем больше тканей повреждено, тем выше риск развития рака.