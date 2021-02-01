Чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры: чем на этот раз удивил Илон Маск?

Знаменитый изобретатель пообещал в ближайшее время показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Основанная Илоном Маском американская нейротехнологическая компания Neuralink успешно вживила нейроимплант в мозг примата, пишет Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.

Сейчас животное неплохо играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо".

Маск рассказал об этом во время общения в чате в приложении Clubhouse, отмечает Bloomberg. "У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума", - сказал изобретатель.

Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, к примеру, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц опубликует подтверждающий это видеоролик.

Neuralink — стартап, фокусирующийся на разработке и производстве имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".