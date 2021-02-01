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Илон Маск

Чипировал обезьяну и научил ее играть в видеоигры: чем на этот раз удивил Илон Маск?

© AP Photo / Patrick Pleul
Наука
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https://sputnik-georgia.ru/world_science/20210201/250764618/Chipiroval-obezyanu-i-nauchil-ee-igrat-v-videoigry-chem-na-etot-raz-udivil-Ilon-Mask.html

Знаменитый изобретатель пообещал в ближайшее время показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры

ТБИЛИСИ, 1 фев – Sputnik. Основанная Илоном Маском американская нейротехнологическая компания Neuralink успешно вживила нейроимплант в мозг примата, пишет Bloomberg со ссылкой на самого предпринимателя.

Основатель SpaceX Илон Маск шутит с журналистами, делая вид, что ищет ответ на вопрос по мобильному телефону во время пресс-конференции после испытательного полета ракеты Falcon 9 SpaceX (19 января 2020). Флорида
© AP Photo / John Raoux
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Сейчас животное неплохо играет в компьютерные игры, при этом отлично себя чувствует и, по словам Маска, "счастливо".

Маск рассказал об этом во время общения в чате в приложении Clubhouse, отмечает Bloomberg. "У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума", - сказал изобретатель.

Система способна работать и с несколькими чипированными приматами, занятыми, к примеру, компьютерным пинг-понгом. Маск пообещал, что примерно через месяц опубликует подтверждающий это видеоролик.

Neuralink — стартап, фокусирующийся на разработке и производстве имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов. В 2017 году Маск заявлял, что компания хочет создать устройства для лечения серьезных заболеваний мозга, а в конечном итоге выйти на "усовершенствование людей".



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